Climat : Anaïs Patel regrette le choix fait par Donald Trump

Donald Trump a annoncé le retrait des Etats-Unis de la l’accord de Paris sur le climat conclu par 195 pays fin 2015. Cet accord prévoit notamment la limitation du réchauffement climatique, le désinvestissement des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone.



Anaïs Patel, candidate aux législatives dans la 4ème circonscription (Saint Joseph, Petite-Ile et Saint Pierre) s’inscrit à l’opposé de cette logique et regrette ce choix catastrophique pour les américains.



Elle rappelle que le Président de la République a réitéré son engagement dans la lutte contre le changement climatique et a précisé qu’ « aucun accord moins ambitieux ne sera négocié ».



Anaïs Patel souhaite mettre à profit la relation privilégiée qu’elle entretient avec Emmanuel Macron et son équipe afin de les convaincre de la nécessité d’aider la Réunion à tendre vers l’autonomie énergétique. Anaïs Patel souhaite développer les énergies renouvelables sur notre territoire afin d’atteindre l’autonomie énergétique. Elle estime que la part d’énergies renouvelables (20%) est bien trop faible. Selon elle, « 80% de pétrole, c’est beaucoup trop quand à la Réunion on pourrait produire de l’électricité sans impacter notre planète. »



Elle explique que tout a été fait pour décourager ce secteur : de graves erreurs politiques ont été commises et les dérives de certaines sociétés spécialisées dans le photovoltaïques ont fait perdre confiance aux Réunionnais. Il est urgent de rétablir cette confiance et nous devons convaincre le gouvernement d’aider chaque Réunionnais à s’équiper en centrales photovoltaïques. La candidate s’engage à porter ce combat et à mettre en place une aide beaucoup plus conséquente voire totale sur l’achat d’une centrale photovoltaïque. Elle rappelle que l’énergie solaire apportée par des panneaux photovoltaïques a plusieurs avantages : il s’agit d’une énergie inépuisable et qui respecte la nature et l’environnement. De plus, les économies réalisées pour les familles équipées sont importantes puisqu’une centrale de 3 kilos watt permet de gommer une facture de 150 € tous les deux mois.



Elle précise que cette transition énergétique est nécessaire. En effet, le prix de l’électricité a augmenté suite à une décision du Conseil d’Etat en juin 2016 qui annule les tarifs fixés en octobre 2014, les jugeant insuffisants.