Clémendeau Hoarau veut une 26e commune pour la Plaine des Cafres

"J’ai fait du porte à porte pour lui, je connais les habitants du Tampon et de la circonscription". Le candidat "légitime" En Marche dans la 3e circonscription c’est lui, assure Clémendeau Hoarau, ce lundi, entouré de ses soutiens de différentes étiquettes. Pourtant c’est bien Carinne Garcia qui a été choisie par la Commission Nationale d'Investiture d'En Marche. "Un couac" que reconnait le professeur d’ingénierie au lycée Roland Garros qui estime que la référente départementale du mouvement "voulait une circonscription gagnable" .Sur le fond, avec sa suppléante, Parviz Ridolce, Clémendeau Hoarau souhaite décliner dans la circonscription le programme développé par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle: suppression du RSI, hausse du pouvoir d’achat ou suppression de la taxe d’habitation.Celui qui s’était déjà présenté aux dernières départementales et a été conseiller municipal sous une précédente mandature d'André Thien Ah Koon s’inspire également du projet de création d’un téléphérique à Cilaos ou encore relance l’idée de la création d’une nouvelle commune. Une 26e qui diviserait la Plaine des Cafres du reste du Tampon. "Les résultats de la présidentielle au Tampon montrent un mouvement de colère, les habitants sont fatigués de ces élus qui sont là depuis si longtemps", avance-t-il. La création d’une commune pour la Plaine des Cafres lui apparait donc comme une solution "pertinente, tout autant que pour la Rivière".Dans cette partie de la circonscription, Clémendeau Hoarau reçoit d’ailleurs le soutien de Pierrick Robert et du LPA en général avec qui des discussions sont en cours, confie Serge Besson du parti radical de gauche rallié à En Marche. "Avec le comité, nous nous préparons désormais pour toutes les élections".