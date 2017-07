Sport Réunion

Classement Tour Auto: Jean-Marie Cuoq toujours en tête

Le Tour Auto se poursuit et est pour l'instant maîtrisé par Jean-Marie Cuoq et son copilote Christophe Tonru sur Citroën C4 WRC. La dernière journée de course dimanche livrera le nom du vainqueur du rallye édition 2017. Le classement officieux à l'issue de l'ES 9 :

Zinfos974