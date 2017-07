Citoyens d'honneur de St-Denis : Cinq personnages haut en couleur

Raoul Lucas, Ali Abdallah Nicole Chan Nam et Henri Bourhis ont eux aussi reçu cette distinction avec beaucoup d'émotion.



Raoul Lucas, l'historien engagé s'est vu rappeler son parcours "un peu rebelle" mais aussi précisément tout son engagement intellectuel.



Henri Bourhis, le musicien et restaurateur, a été récompensé pour son travail de transmission.



Nicole Chon Nam quant à elle a été distinguée pour son travail à la tête d'Emmaüs Réunion qui compte aujourd'hui plus de 50 salariés et 40 bénévoles.



Enfin, le très charismatique Ali Abdallah, Comorien d'origine, a été honoré pour son incroyable parcours de petit couturier monté à Paris à l'Académie internationale de couture qui finira par s'établir dans notre île et à transmettre son savoir aux jeunes.