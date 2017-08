Cité des métiers : "L’orientation dans tous ses états"

La Cité des métiers offre depuis plu- sieurs années des outils de plus en plus poussés pour aider les jeunes réunionnais (et les moins jeunes) à s’orienter. En plus du programme des événements forts du second se- mestre, aujourd’hui sont présentés des outils particulièrement innovants.



La Cité des métiers lance dès septembre 3 outils inédits à la Réunion, qui ont pour objectifs communs la compréhension concrète de métiers porteurs d’emploi sur l’île, a n de donner une réalité au monde du travail pour les étudiants et chercheurs d’emploi :



Parcouréo : un outil ordinairement payant, mis gratuitement à la disposition des enseignants et des établissements à la Réunion pour permettre aux élèves de se tester en autonomie pour s’orienter efficacement.



Les Jeudis des Métiers à partir du 7 septembre : tous les jeudis, 2 heures de rencontre avec un ou plu- sieurs professionnels, disponible pour parler des coulisses de leur métier, des formations adéquates, des at- tentes des recruteurs vis-à-vis des candidats ... Autant d’éléments qui permettront aux participants de repartir avec toutes les clefs en main pour affiner leur projet professionnel.



La Vidéo Box : sans se déplacer, les jeunes et les moins jeunes pourront découvrir en ligne le témoignage filmé de plusieurs professionnels aujourd’hui en poste sur des métiers porteurs à la Réunion. L’occasion de comprendre objectivement et concrètement les missions liées aux métiers présentés, et les parcours des différents profils.



Parcoureo, cap sur les vocations avec les parcours de l’orientation



A partir de la rentrée, ce sont les logiciels de la Cité qui font le déplacement !



Désormais, chaque semaine, un rendez-vous est donné dans chaque établissement pour permettre aux élèves de se connecter sur la Plateforme "ParcouréO".



L’objectif ? Que les jeunes de 3ème à Terminale utilisent de nouvelles possibilités techniques et pédagogiques pour construire pas à pas leur projet professionnel.



Le format ? Fait parcourir l’élève à toutes les étapes nécessaires à l’élaboration de son projet, au sein des établissements scolaires, avec l’accompagnement des professeurs ou conseillers d’orientation.



Cet outil en ligne dédié à l’orientation des collégiens et des lycées est constitué d’un référentiel de plus de 1200 fiches métiers, actualités en continu. Des quizz complètent le référentiel afin de permettre aux élèves de découvrir de manière ludique des métiers adaptés à leur profil et à leur personnalité.



Cet outil de définition de parcours innovant est aussi utilisé par la Cité des métiers pour identifier les métiers demandés par les élèves, et ainsi de leur proposer des événements approprié à La Réunion.



Les jeudis des métiers, les professionnels rencontrent les jeunes



Les ZOOMS MÉTIERS ÉVOLUENT ET DEVIENNENT LES JEUDIS DES MÉTIERS !



Le programme événementiel de la Cité des métiers évolue dès septembre. Désormais, chaque semaine, nous vous donnons rendez-vous aux "Jeudis des métiers".



L’objectif ? Faire découvrir à notre public un thématique métier, dans les secteurs porteurs d’emplois à La Réunion.



Le format ? Tous les jeudis (ou presque), un atelier de 2h est animé par un ou plusieurs intervenants, est proposé au public dans les locaux de la Cité des métiers. C’est l’occasion pour nos partenaires de parler des coulisses de leur métier, des formations adéquates, des attentes des recruteurs vis-à-vis des candidats ... Autant d’éléments qui permettront aux participants de repartir avec toutes les clefs en main pour affiner leur projet professionnel.



Les secteurs mis en avant ont été sélectionnés comme les métiers porteurs d’emploi à la Réunion ;



La Video Box, les vidéos des professionnels passionnés qui veulent partager leur parcours



Pourquoi des vidéos métiers ?



Ces productions sont destinées au grand public :

- collégiens et lycéens en cours d’orientation dans le cadre du Parcours Avenir mis en place par l’Education Nationale - aux salariés qui souhaitent se reconvertir - aux demandeurs d’emploi qui cherchent leur voie



Elles ont pour but d’être une première approche pour découvrir des métiers et mettent en valeur les professionnels du territoire réunionnais, leur savoir-faire, leur contexte de travail.



Des vidéos pour faire découvrir, comprendre les métiers par l’image, découvrir des métiers qui recrutent, aller au-delà des idées reçues sur un métier, le rendre attractif, le valoriser.



Ces vidéos mettent aussi en avant le goût pour l’entrepreneuriat (on peut créer son métier à La Réunion, être indépendant comme beaucoup de TPE!) et les parcours non-linéaire (les reconversions professionnelles).



Ce projet rapproche le monde de l’économie (grâce à la participation et l’adhésion des professionnels au projet) et le monde de l’orientation tout au long de la vie (cœur de métier de la Cité des métiers de La Réunion).



Ces vidéos seront disponibles à partir de septembre sur Internet via une « Vidéo Box » qui répertorie toutes les vidéos de la Cité des métiers. En libre accès, elles pourront servir de supports pédagogiques pour découvrir les métiers et profiteront ainsi au plus grand nombre.



En chiffres : 20 vidéos de 2 minutes chacune, 20 métiers représentés, 5 secteurs différents mis en avant.