Citalis : 11 nouveaux bus Citaro pour améliorer le confort des passagers

Bonne nouvelle pour les usagers du réseau Citalis. Le réseau de transport urbain du nord de l’île a inauguré ce vendredi 8 septembre 2017, 11 nouveaux bus Citaro Mercedes de 12 mètres qui permettront de transporter les voyageurs dans des conditions plus confortables et plus agréables.



Avec cette toute nouvelle flotte de bus, qui intègre le parc de matériel roulant de la Sodiparc et comportant 29 places assises et 79 debout pour un poids à vide de 12 tonnes, Citalis franchit une nouvelle étape dans son évolution en gommant l’image d’un parc vieillissant.



"Le Citaro, plus que tout autre autobus de ligne, est une figure incontournable des transports publics de proximité", explique Citalis. Spacieux et modernes, ces bus Citaro bénéficient d’un système d’information voyageurs (annonce sonore et visuelle), de radio téléphone, d’éco conduite, de géo localisation, de cabine conducteur anti agression.



Ils sillonneront la ville de Saint-Denis à partir du 18 septembre 2017 et desserviront les lignes 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 15.



Une campagne de communication est d’ailleurs prévue à destination du grand public fin septembre pour valoriser l’arrivée de ces véhicules. Dès leur mise en circulation et ce pour une durée de 2 mois environ, les 11 bus seront exceptionnellement habillés d’un covering événementiel.