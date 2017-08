Mail La grande Une Circulation modifiée à St-Denis: Les commerçants prêts à manifester





Sandiren Permale, commerçant dans la rue Maréchal Leclerc et président de l'Union des commerçants dionysiens (UCD) raconte: "Le projet a déjà failli être réalisé l’année dernière. Les panneaux avaient même été installés. Mais nous avions obtenu deux réunions avec les élus et, vu notre désaccord, le projet a été stoppé". Mais voilà que les panneaux sont installés à nouveau "du jour au lendemain" sans concertation avec les riverains. "Et pourtant nous avons envoyé un courrier au maire le 9 août parce que nous avions vu des panneaux installés, mais encore couverts, à partir du 3 août", ajoute-t-il. Sans réponse pour le moment.



Les commerçants s’inquiètent en effet des embouteillages que cela engendrera et par conséquent, de la baisse de fréquentation en centre-ville. "Ce matin, jour de la rentrée, c’était bouché de partout", s’indigne-t-il. Toutes les rues seront prises d’embouteillages, selon lui, surtout la rue Sainte-Marie. Et ce ne serait que le début : la Cinor aurait pour projet d’insérer une voie de bus dans la rue Pasteur, également, éliminant les places de stationnement, alors que la ville est en train d’ouvrir des



Si Sandiren Permale ne voyait "aucun souci" avec la circulation des bus avant, il est ouvert à d’autres propositions de la part de la mairie. Dans l'attente d’une réponse, il appelle les commerçants à faire preuve de patience. Mais sans réponse, ils seraient prêts à manifester pour se faire entendre.



Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com Lu 994 fois



