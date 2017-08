Circulation à Saint-Denis: La mairie constitue un Comité de suivi

Suite à la réunion de concertation qui s'est tenue hier soir concernant la circulation en centre-ville et en accord avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (CCIR), Ibrahim Patel, un Comité de suivi a été constitué, composé de:



-Trois élus consulaires et un technicien

-Cinq représentants des commerçants et du Collectif "Saint-Denis en Colère"

-Trois élus de la ville et de la CINOR et trois administratifs

-Trois représentants de Sodiparc dont un représentant du Comité d'usagers.



La mairie précise que cette commission aura pour objet "d'analyser la situation globale et les difficultés particulières liées au Plan de circulation des rues Maréchal Leclerc et Félix Guyon, et de proposer d'éventuelles solutions."