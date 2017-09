Circulation à Saint-Denis : Ibrahim Patel salue la décision du maire

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, Ibrahim Patel, salue la décision de Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, quant à la modification de la circulation rue Félix Guyon.Suite à la manifestation des commerçants du centre-ville, la mairie a décidé d’ouvrir la circulation du boulevard Nerhu et de la rue Felix Guyon dans le sens montant, ainsi que la circulation dans la rue Félix Guyon dans le sens descendant entre les rues Jean Chatel et Juliette Dodu, et entre les rues Jules Auber et Jules Olivier.Le comité de suivi mis en place devrait perdurer afin de "maintenir le dialogue". Ces modifications suffiront-elles pour satisfaire le collectif "Saint-Denis en colère"?