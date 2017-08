Circulation à Saint-Denis: Ce qui change

Le sens de la circulation est modifié depuis hier sur les rues Felix Guyon et Maréchal Leclerc en centre-ville de Saint-Denis. L’objectif : limiter les retards des transports en commun et faciliter leur régularité.Les modifications sont les suivantes:- entre le Boulevard Nehru et la rue Félix Guyon, la portion de la rue Maréchal Leclerc qui passe devant le Petit marché sera exclusivement réservée aux transports en commun- la rue Félix Guyon reste accessible depuis les rues Jules Auber, Jean Chatel et Lucien Gasparin.- elle ne sera plus accessible à partir des rues de Paris, Juliette Dodu et Charles GounodLes riverains qui habitent rue Felix Guyon entre les rues Charles Gounod, Jules Olivier et Maréchal Leclerc pourront accéder à leurs parkings car ils seront autorisés à circuler sur le bas de la rue piétonne.Selon l'Union des commerçants dionysiens, ces changements, mis en place "sans concertation avec les riverains", mettent "en danger" le centre-ville. Une pétition a été mise en ligne pour dire "Non aux décisions arbitraires à Saint‐Denis".