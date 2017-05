Cinq requins prélevés à St-Gilles et St-Pierre

Cinq requins ont été prélevés hier du côté de Saint-Gilles et Saint-Pierre dans le cadre du projet Cap Requins 2. Trois requins bouledogue, un mâle de 3 mètres de long à 10h et deux mâles de 2 mètres à 16h, on été prélevés à Saint-Pierre. Le mâle de 3 mètres se trouvait au Pic du Diable.



Deux requins tigre ont également été prélevés à Saint-Gilles. Il s’agit d’un mâle de 3,13 mètres de long à 9h30 et un autre de 3,4 mètres à 12h.



Sur la page Facebook "Contre la pêche des requins à La Réunion", les internautes déplorent une nouvelle fois un "ignoble massacre".