Cinq ans ferme pour avoir poignardé sa concubine, sa belle-mère et sa belle-soeur

Jugé hier pour avoir blessé au couteau sa compagne, sa belle-soeur et sa belle-mère en avril 2016 à la Petite-Île, un homme a été condamné à 7 ans de prison dont deux avec sursis, nous apprend ce vendredi le Journal de l'île;



Le prévenu, alcoolisé au moment des faits, n’avait pas accepté la séparation avec sa compagne et s’en était pris à elle avec un couteau cuisine édenté, mais également à la soeur et à la mère de cette dernière.



Il avait ensuite retourné le couteau conte lui et s’était perforé le poumon.



L’homme, décrit comme impulsif et suicidaire, avait déjà fait plusieurs séjours en centre de désintoxication.



"Plus d’un an après les faits, le prévenu n’a pas donné beaucoup plus d’éléments d’explication à la barre hier", écrit le JIR,



Outre sa condamnation, le prévenu à également écopé d’une mise à l’épreuve de 36 mois et une obligation de soins, termine le média.