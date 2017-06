Cinq ans de prison dont deux ferme pour Augustin Valencourt, l'appel envisagé

Le gourou de la secte Marie Porte du Ciel, Augustin Valencourt, a été condamné hier par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre à 5 ans de prison dont 3 avec sursis pour abus de faiblesse et blanchiment d’argent. Sa femme a quant à elle écopé de 16 mois avec sursis.



Le parquet avait pourtant requis 5 ans de prison dont 4 ferme à l’encontre du Tamponnais. Bien que condamné, Augustin Valencourt a échappé au mandat de dépôt indique Le Quotidien. Selon les informations du média, le chef du groupe de prière compte faire appel du verdict.



Les deux filles du couple, Carole et Gladys, ainsi que leur fils, Yannick curé de Salazie, étaient également poursuivis. Les deux premières ont été condamnées respectivement à 2 ans de prison avec sursis et à 1 an de prison avec sursis. Yannick Valencourt a quant à lui été condamné à 18 mois de prison avec sursis



Pour rappel, l'association "Marie Porte du Ciel", située au quatorzième kilomètre, au Tampon, était gérée par les Valencourt comme une entreprise, mais dont les bénéfices n'avaient jamais fait l'objet de déclarations au Fisc.



Ce business leur aurait permis de récolter pas moins de trois millions d'euros, grâce à l'emprise mentale qu'ils exerçaient sur leurs adeptes, en les poussant à leur verser diverses sommes d'argent.