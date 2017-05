Cinq Possessionnaises se voient remettre la médaille de la famille

Madame le maire a reçu ce samedi 27 Mai, cinq familles possessionnaises au Domaine des Bois de Senteurs pour leur remettre la médaille et le diplôme de la famille française.



En cette veille de la fête des mères l’équipe municipale a voulu montrer l’exemplarité de "Mamans", considérées comme "Dames de la famille", et qui élèvent, ou qui ont élevé, avec dignité, et constance, de nombreux enfants.



Une manifestation qui "est l’occasion de redire combien doit être célébrée cette douce réalité qu’est la Famille, en tant que première fondation de notre société, mais aussi, en tant que gardienne fidèle de certaines valeurs de vie et de comportement", indique la municipalité.



Les mamans récompensées sont les suivantes : Mesdames Cernot Mathilde, Baptiste Annéa, Déliron Marie Suzanne, Eudore Marie Micheline et Dena Martha Judith ainsi qu’à toutes leurs familles.