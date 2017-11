<<< RETOUR CINOR

Cinor/TCO: ensemble pour la promotion d'une commande publique plus vertueuse CINOR En co-organisant le 1er Salon des Savoir-faire professionnels et des Proximités, le TCO et la CINOR ont impulsé une nouvelle dynamique en matière de promotion de l'achat socialement et écologiquement responsable, cher à l'association SBA. Une mutualisation des forces vives et des moyens qu'entendent bien renouveler les deux collectivités territoriales dans d'autres domaines.

C'est en présence de Margie Sudre, présidente du haut conseil de la commande publique, des représentants des deux EPCI, de partenaires privés et institutionnels, et plus de 70 exposants que s'est déroulée l'inauguration de l'événement, dans le cadre d'une journée qui a mobilisé le site d'événementiels Expobat à Saint-Paul.



"Avec le TCO nous avons pris l'initiative d'organiser ce 1er Salon des Savoir-faire professionnels et des Proximités car nous nous devons d'accompagner nos structures créatrices de la croissance de notre pays. D'être présents aux côtés de nos petites et moyennes entreprises, qui plus est quand elles portent haut l'étendard de l'innovation", a rappelé Gérald Maillot dans son discours d'ouverture.



Les entreprises présentes au Salon étaient en nombre. Issues de diverses filières : BTP, TIC, agro-alimentaire ou encore services, on en a dénombré 73.



Moments privilégiés pour les entreprises...



Concrètement, ce salon leur a permis, ainsi qu'aux chambres consulaires et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, de présenter leurs procédés, leurs produits et services aux acheteurs publics. Des ateliers ont rythmé la journée : de la facilitation dans la commande publique aux achats socialement responsables en passant par l’ancrage territorial…



Le Salon des Savoir-faire professionnels et des Proximités s'inscrit dans la même lignée que l'action de sensibilisation à la commande publique et à la promotion des engagements pris autour du SBA, qui se tient une fois par an dans chaque agglomération.



Celle-ci s'est fait connaître sous l'appellation "Journée du Territoire", tant à la Cinor qu'au TCO. L'événement cherche à rapprocher les acteurs publics et privés afin de mieux appréhender les conditions d'accès aux marchés publics, d'avoir une meilleure connaissance des expertises de chacun, et de sensibiliser sur l'importance de la démarche RSE.



L'instant présent a été l'occasion de rappeler que la co-organisation de l'événement est une nouvelle illustration du changement de paradigme qui s'initie - et doit s'opérer - aujourd'hui au sein des collectivités.



Mutualiser les forces vives et les moyens techniques est une démarche vertueuse, aux retombées positives pour l'ensemble du territoire, et pleine de bon sens sur le plan budgétaire à l'heure où les collectivités doivent repenser leur modèle de gestion.



Les acteurs présents se sont félicités de voir "deux grandes intercommunalités travailler de concert pour promouvoir le développement économique local".



Cet événement est encore un exemple probant du bénéfice que le SBA apporte au territoire, en permettant notamment aux collectivités de mieux connaître les entreprises et leur savoir-faire.



"L'acte d'achat est un levier de développement économique stratégique, qui permet de maximiser les retombées économiques locales", a souligné le président de l'association SBA, Dominique Vienne.













