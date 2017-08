Cilaos : Le producteur de lentilles -et de zamal- écroué

Le Journal de l'île rapporte dans ses colonnes la mise en examen et le placement en détention de cet agriculteur cilaosien, producteur de lentilles et planteur de zamal à ses heures perdues.C’est lui qui avait fourni ce Sainte-Suzannois, Emile Cerveau, à la tête d’un important trafic de zamal, démantelé en mai dernier Le média nous apprend que le "cannabiculteur" de 34 ans, déjà condamné en 2005 à un an de prison avec sursis pour trafic de zamal, aurait empoché la coquette somme de 100 000 euros en deux ans.Un montant qui lui aurait permis de s'acheter une berline de luxe allemande un SUV, ajoute le JIR.