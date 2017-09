Cilaos : La construction d'une hélistation en projet

Soumis aux intempéries notamment en période de fortes pluies et en saison cyclonique, le cirque de Cilaos va prochainement se doter d’une hélistation aux normes. L’étude de faisabilité est en cours de finalisation.



A la demande de la préfecture, la mairie doit se mettre "en conformité" et permettre en toute sécurité le poser d’hélicoptère. Ce projet concerne uniquement le transport public sanitaire, les vols de secours en montagne ou encore les déplacements pour les besoins de chantiers et exclut donc les vols touristiques.



"Avec en moyenne 200 rotations pan an", précise Mickaël Philagord, directeur des services techniques, la commune ne disposait plus de lieu prévu à cet effet depuis l’urbanisation grandissante de la ZAC Roland Garros où se posait auparavant les appareils. "Ce n’est plus acceptable, les constructions dans ce secteur poussent au fur et à mesure".



C’est donc un terrain d’environ 1000 m2 entre Mare Sèche et le bas de village qui a été choisi. "L’endroit accueille déjà selon les situations des hélicoptères". Situé dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, le projet d’hélistation devra également faire l’objet d’une étude d’impact. L’enquête publique est prévue d’ici la fin de l’année.