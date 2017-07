Christophe Habas, grand maître du GODF, appelle à "retrouver le sens du combat de nos prédécesseurs"

Échanger avec les francs-maçons réunionnais, rapprocher les loges entre elles et démystifier la franc-maçonnerie… c’est l’objet de la visite de Christophe Habas, neuro-radiologue de 50 ans, mais aussi grand maître du Grand Orient de France, à La Réunion pendant cinq jours.



Et des visites, les Grands Maîtres en font, dans le monde entier. "Je suis là pour rencontrer les frères et sœurs, faire le point sur leur vie, voir s’ils se portent bien", affirme-t-il. Le but est également de rapprocher les loges "qui ont chacune leurs spécificités" les unes des autres, qu’elles soient en métropole, en Outre-mer, en Europe ou ailleurs. Car il s’agit bien d’une "fratrie", d’une "communauté", d’une "famille"…



Mais rien de mystérieux, selon Christophe Habas, "malgré l’image que la société s’en fait". Il évoque la vision paranoïaque mais également celle d’un groupe d’hommes vieux jeu, qui fonctionnent en réseau et "ne servent à rien". "Il y a aussi bien des hommes que des femmes et tout le monde peut adhérer. L’âge moyen est en effet de 59 ans mais il y a des jeunes de 20 ans aussi", admet-il en souriant. Le Grand Maître a donc l’habitude d’animer des conférences publiques, comme celle de mardi sur "l’humanisme et le transhumanisme", l’un des nombreux sujets de discussion des francs-maçons cette année.



"Les maçons doivent s’engager"



Si la franc-maçonnerie a pour objet le dialogue et la réflexion sur un bon nombre de problématiques philosophique et sociétale entre membres situés sur un pied d’égalité, "quel que soient les origines, croyances ou statuts de chacun", ce n’est pas que ça, assure Christophe Habas. "Lorsqu’on parle du revenu universel, de l’économie numérique, de la géopolitique ou encore de Daesh et des problématiques au Moyen-Orient et en Syrie, c’est pour faire avancer les choses. Nous montrons ensuite nos travaux aux politiques, commissions et décideurs", explique-t-il.



Il rappelle l’engagement de nombreux francs-maçons dans l’abolition de l’esclavage, par exemple, avant d’avouer que cette influence politique a été perdue après la Seconde Guerre Mondiale. "Les maçons doivent s’engager, déclare-t-il. On a vu l’extrême droite aux portes de l’Élysée. Les franc-maçons doivent retrouver le sens du combat de nos prédécesseurs".