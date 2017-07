Chloé Tossem, meilleure moyenne avec 21,28 !

Chloé Tossem, 17 ans, a obtenu la meilleure moyenne de l'académie. L'élève de S au lycée Evariste de Parny (Plateau Caillou) a décroché... un 21,28 au bac ! Une superbe note obtenue avec deux options : danse et latin.J'ai pleuré ! J'étais vraiment très émue. C'est quand on m'a appelée pour me dire qu'un journaliste voulait me voir que j'ai su que j'avais la meilleure note de l'académie. Je ne pensais pas ! Tous mes professeurs m'ont ensuite félicitée. Ma mère, qui était avec moi, a pleuré elle aussi. Mon parrain était également très ému.L'an prochain je vais faire une prépa littéraire à Lyon. J'ai fait un bac S car je voulais au départ travailler dans la police scientifique. Mais finalement, même si les sciences m'intéressent beaucoup, les lettres me passionnent encore plus.Je ne sais pas exactement le métier que je souhaite exercer. J'ai toujours voulu être professeure d'espagnol mais j'hésite encore avec l'interpretariat ou la traduction, ou me tourner vers la philosophie.Beaucoup de travail, ne jamais baisser les bras, et aussi beaucoup de soutien de la part de mes proches, qui ont beaucoup cru en moi. Le travail, c'est tout au long de l'année, mais avec des révisions plus importants les semaines avant le bac. Il faut travailler ce qu'on maîtrise moins bien. Je suis d'ailleurs allée à un stage au lycée pendant les vacances pour réviser. Mes professeurs m'ont bien accompagnée.En plus de la lecture et de l'écriture, j'aime beaucoup la danse. J'ai commencé quand j'étais petite et j'ai fait un peu de tout : du classique, du jazz, du street-jazz, du hip-hop.Je fête ça avec ma mère aujourd'hui et demain nous irons au restaurant avec des amis. Ce sera sûrement une semaine de fête !