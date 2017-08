Chine : La province chinoise du Sichuan secouée par un séisme de magnitude 6.5

Les premières constatations font état d'au moins 13 morts et 175 blessés après un bilan provisoire diffusé ce mercredi, citant les chiffres rapportés par les autorités provinciales du Sichuan. Dans cette zone reculée, les autorités multiplient les recherches sur le terrain. Ils affirment leur crainte de constater des dégâts corporels bien plus conséquents que ceux annoncés dans le bilan provisoire.



Sous les décombres, cinq visiteurs d’une zone touristique ont été retrouvés morts, rapporte l’agence de presse officielle chine nouvelle (xinhua).



Des mesures et organisations de secours ont été déployées sur le terrain par le Président Xi Jinping. Des sauveteurs paramilitaires ont notamment été mobilisés.



La commission nationale pour la réduction des catastrophes a également émis son bilan. En corrélation avec le recensement de 2010 dans cette région montagneuse et peu peuplée, elle estime que 100 personnes pourraient être présumées mortes dans ce séisme. La catastrophe aurait entraîné des milliers de blessés et endommagé plus de 130.000 habitations.



La commission ajoute qu'en 2008, un séisme de magnitude 8 avait déjà des frappé une zone à proximité de celle annoncée ce mercredi 9 août et avait fait 87.000 morts et disparus.