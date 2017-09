Chemin Citerne Barel : "Le cauchemar est terminé" pour une douzaine d'agriculteurs

La mairie de St-Paul a, hier, inauguré le Chemin Citerne Barel reliant Tan Rouge à Bernica. Pour l’occasion, des animations et ateliers gratuits sur le thème de l’agriculture ont été proposés à la population invitée. Le Chemin Citerne Barel, à vocation rurale, devrait ainsi permettre de désenclaver une trentaine de parcelles et bénéficier plus particulièrement à 12 planteurs de canne.



"Le cauchemar est terminé", s’est réjoui Bernard Sermon qui a repris l'exploitation familiale de sept hectares en cannes à sucre.



La voie rural apparait comme "la porte ouverte sur la diversification agricole, sur le développement de l’élevage, sur la création de jardins pédagogiques, sur la valorisation des parcelles encore inexploitées et la création d’activités artisanales". Avec un taux de chômage de 37 %, "nous devons agir afin de réunir les conditions pour la création d'emplois et le soutien aux emplois existants. Nous continuons de tout mettre en oeuvre pour aider les agriculteurs", a affirmé Joseph Sinimalé.



La somme d'un million d’euros a été nécessaire à l’aménagement de la voie de plus de deux kilomètres, financée par la commune, l’Europe et le Département.