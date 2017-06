Chavirage du Maeva 4 : L'audition du skipper attendue

Le chavirage mortel de ce bateau dimanche en fin d’après-midi au Roches-Noires continue de faire la une de la presse locale. Un accident qui a coûté la vie à deux personnes pour le moment, une troisième personne étant quant à elle toujours portée disparue.



L’audition du skipper du bateau, qui doit intervenir juste après son hospitalisation, devrait permettre d’en savoir un peu plus sur les circonstances de ce drame.



Mais déjà, selon les informations recueillies par le média auprès de plusieurs témoins, aucun des passagers du Maëva 4 ne portait de gilet de sauvetage.



De plus, des éléments du filet anti-requin installé dans la zone "auraient pu entraver les hélices du bateau et compliquer les recherches".



En attendant, l’enquête confiée aux gendarmes de la brigade de recherches et ceux de la brigade nautique (Le Quotidien) se poursuit.