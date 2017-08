Chaudron : La mairie a tort de se féliciter d'avoir installé des gendarmes couchés

Tout le monde se félicite que la mairie de Saint-Denis ait - enfin - fait installer un dispositif de ralentisseurs dans la rue Roger Payet, au Chaudron, pour tenter de mettre fin aux rodéos qui y étaient organisés tous les week-ends.Mais la vraie question n'est pas là. Comment se fait-il qu'il ait fallu attendre que le Chaudron soit en feu et que des policiers soient blessés, pour que nos élus prennent une telle décision?Monique Orphé, l'ex-députée du coin, se montre dans les journaux et à la télé pour essayer de tirer la couverture à elle. Moi, je serais elle, je me serais au contraire caché. De honte...Cela fait des semaines et des semaines que les riverains alertent les services municipaux et les élus et leur demandent de réagir. Rien ! Nada !Et là, après que des policiers aient été obligés de s'enfuir en courant devant les manifestants , après qu' un commerçant ait été obligé de défendre son magasin au péril de sa vie alors que les élus et les policiers l'avaient lâchement laissé tomber, les mêmes élus viennent faire les beaux et se féliciter de ce qui aurait dû être fait depuis des semaines?Et qui ne coûtait que 38.000€ Pitoyable...