Chaudron : 38 000 euros pour sécuriser la rue Roger Payet

La Cinor a été mandatée par la ville de Saint-Denis, compétente en matière de circulation et de sécurité au titre de la police du maire, à réaliser des travaux de ralentisseurs au niveau de la rue Roger-Payet.L'entreprise SBTPC a été mandatée pour réaliser, ce vendredi 18 août, des travaux de ralentisseurs de type "coussins berlinois" (au nombre de 10) et 4 de type "trapézoidal", pour un coût de 38 000 euros.Cette décision d'installer ce dispositif de ralentisseurs relève d'une décision de la ville suite aux événements ayant secoué le Chaudron le week-end dernier.Il s'agit d'une mesure préventive visant à endiguer les rodéos sur cette voie. La ville décidera, dans un second temps, si cette mesure devra s'accompagner d'autres interventions au niveau urbain.