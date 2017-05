Chantal de Singly nommée directrice de cabinet de la ministre des Sports

Chantal de Singly, ancienne directrice de l’Agence régionale de santé Océan indien (ARS OI), a été nommée directrice de cabinet de la ministre des Sports, Laura Flessel. Depuis son départ de l’ARS en 2015, elle était présidente du conseil d’administration du groupement d’intérêt public "Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux" (Anap).



Avant son poste à la tête de l’ARS, Chantal de Singly avait dirigé l’institut de management de l’École des hautes études de santé publique (2008-2009) et l’hôpital Saint-Antoine (2003-2008). Elle avait ensuite été chargée de mission sur la formation, le rôle et la valorisation des cadres hospitaliers par la ministre de la Santé et des Sports, Roselyne Bachelot en 2009.



Chantal de Singly travaillera aux côtés de Dimitri Grygowski, directeur adjoint du cabinet. Il était sous-directeur de la vie fédérale et du sport de haut niveau à la direction des sports à l’administration centrale du ministère de la Ville depuis mars et conseiller de Patrick Kanner, ancien ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Il a aussi été conseiller financier du secrétaire général des affaires européennes (2011-2013).