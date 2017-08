Mail A la Une .. Changements d'horaires sur le réseau Citalis : "La direction marche sur la tête"





La mise en place à compter fin août d'une nouvelle organisation horaire sur le réseau Citalis provoque l'inquiétude de nombreux usagers. Pour l'association T2CSP (transports en commun de confort au service public), qui vise à promouvoir et à défendre les droits et intérêts des usagers du transport en commun de la Réunion, la direction du réseau de transport urbain du nord de l'île "marche sur la tête".Pour le président de T2CSP, Daniel Toussaint, la direction de Citalis s'apprête à réitérer "les mêmes erreurs" qu'en avril 2016 . En effet, la nouvelle était très mal passée auprès des usagers. Certains d'entre eux avaient dressé des barrages dans plusieurs quartiers du chef-lieu pour marquer leur mécontentement. La direction de Citalis avait dû faire volte-face en reprenant les dessertes et les horaires antérieurs au 1er avril 2016.Mais ce retour à la normale n'était que temporaire puisque des changements horaires sont attendus le lundi 21 août 2017 sur les lignes 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 19. "Cette SEM (NDLR : société d'économie mixte) marche sur la tête. Elle ne fait pas appel à des associations de défense des usagers pour informer de ces changements et fait n'importe quoi. Nous lui demandons de nous respecter et d'arrêter de nous prendre pour des vaches à lait : sans les usagers, où sont les recettes de Citalis ?", lance Daniel Toussaint.Outre les changements d'horaires annoncés, les retards et le manque de bus sont également dénoncés par ce dernier. Deux courriers ont été envoyés par le responsable associatif à la direction. "L'usager n'est pas informé et ne se sent plus en sécurité face aux incivilités. Dans ces courriers, nous leur avons fait part des difficultés rencontrées par les personnes à mobilité réduite, car certains arrêts de bus ne sont toujours pas aux normes. Nous leurs avons aussi apporté des preuves que des bus ne sont plus du tout à l'heure", poursuit-il.Comme le 17 mai 2017, "où nous avons attendu plus d'une demi-heure la ligne n°8 au Mail du Chaudron". "Ce jour là, j'ai téléphoné au régulateur qui m'a indiqué avoir perdu la trace du chauffeur du bus 311. Il faut savoir qu'il y a 8 bus sur la ligne 8. Je lui réponds que c'est à lui de nous informer comme cela se fait partout en France. Ce sont les usagers du réseau qui financent Citalis, où est l'argent ?", ajoute Daniel Toussaint.Mais ces retards ou manques de bus sont particulièrement criants le weekend à en croire le président de T2CSP. "Le samedi et dimanche c'est comique : sur des arrêts où il y a pas mal de personnes à récupérer, Citalis diminue les rotations. Peut-être par souci d'économies ?" s'interroge-t-il. "Et on parle de service public…", glisse-t-il amèrement.Pour Daniel Toussaint, la colère chez les usagers Citalis "gronde" et ces derniers ne vont pas se satisfaire "d'un autocollant sur quelques arrêts de bus". Il invite ces derniers à prendre contact avec son association (t2csp974@gmail.com ou au 0693 55 04 99) pour dénoncer ces "déficits d'informations" et des décisions prises "sans aucune concertation".



