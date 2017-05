Changement de nom du PS: "Pas impossible" pour Jean-Christophe Cambadélis

Les dernières élections présidentielles ont été éprouvantes pour le Parti socialiste. En quête de renouvellement, le parti pourrait bien changer de nom. "Ce n’est pas impossible, on le décidera", a déclaré le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis au micro de France Inter ce lundi matin.



"Le Parti socialiste va se refonder, se reformuler, se restructurer, (…) il y aura beaucoup de travail et je serai au milieu de ce travail", a-t-il précisé.



L’un des premiers points pourrait être la façon dont s’organise le parti. "Le PS ne peut plus vivre comme la SFIO, avec une verticalité. Ça, nous le laissons à Jean-Luc Mélenchon, à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen. Aujourd'hui il faut faire vivre plus fortement les mouvements associatifs, être en interaction avec la société civile, les mouvements citoyens."



Jean-Christophe Cambadélis ne s’est également pas opposé au déménagement du siège du Parti, installé depuis le début des années 1980 rue de Solférino à Paris.



Autant de questions qui devraient être débattues lors du prochain congrès du parti dont la date n’a pas encore était communiquée.