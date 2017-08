Challenge Trottinette de Plateau Caillou, barspin, no foot et backflip en folie !

La compétition, qui a débuté à 14h30, a été introduite par un discours de l’élue de quartier, Nadine Sévétian, remerciant les organisateurs pour leur implication et incitant les participants à donner le meilleur d’eux même.



Deux espoirs de la discipline à savoir Mael Boulvart et Lucas Di Meglio, tous les deux 18 ans et déjà un palmarès significatif, en local pour le premier et en national pour le second, ont également participé au challenge.



Prélude à la deuxième édition du Far West Contest qui se déroulera au mois de novembre sur le même site, la compétition de trottinette devrait elle aussi être réitérée.





A l’issue des phases finales, les vainqueurs pour les 3 catégories sont :







Gagnants de la catégorie -15 :



– 1er Samuel DAIZE, La Montagne

– 2ème Ulrich MARINIER, Saint-Denis

– 3ème Léo PUISSI, La Possession

Gagnants de la catégorie de +15 :



– 1er Romain LEBON, Saint-Joseph

– 2ème Johany GRONDIN, Saint-Paul

– 3ème Erwan PAYET, La Possession

-Gagnants de la catégorie Spéciale :



– 1er Lucas DI MEGLIO, Paris

– 2ème Pierre CHAPEL, Saint-Paul

– 3ème Nathan VERGNE, Saint-Denis