Mail Courrier des lecteurs Chaleur tropicale et chaleur métropolitaine : avons nous les mêmes thermomètres ?

La canicule qui s’abat ces derniers jours sur la métropole suscite de nombreux reportages sur les affres de la vie quotidienne des français qui subissent cette situation au point de déclencher des « vigilance canicule » dans certains départements.



C’est à pleurer : ces petits vieux qu’il faut ventiler, hydrater en veillant à ce qu’ils boivent suffisamment, ces pauvres lycéens qui passent le bac et qui doivent composer avec difficulté, tant la transpiration des doigts les empêchent de tenir leur stylo, ou qui n’arrivent pas à se concentrer dans des salles de classes surchauffées… Ira-t-on vers la fermeture pour raison sanitaire des écoles métropolitaines ? Un reportage radio (Réunion 1ere de mercredi matin) au sujet de la Fête de la musique évoquait les conséquences de la canicule sur les instruments de musique, et la personne interviewée demandait la clémence pour les artistes dont les accords de guitare pouvaient ne pas être très justes à cause de la transpiration…



Mais alors, pourquoi la chaleur de notre été austral ne suscite-t-elle pas autant d’engouement journalistique :



-les réunionnais auraient-ils le cuir moins sensible aux rayons du soleil ?



-les ouvriers des chantiers réunionnais ne travailleraient-ils pas dans les mêmes conditions qu ‘en métropole ?



-nos gramounes sont-ils mieux préparés à supporter de fortes chaleurs ?



-nos jeunes scolarisés qui subissent, pendant plusieurs mois, cette chaleur tropicale sont-ils mieux armés que les jeunes métropolitains?



Quel est le candidat un concours dont les épreuves se passent au mois de janvier qui ne se souvienne de la chaleur (et de la pluie assourdissante sous la tôle des centres d’examen) et de la difficulté à se concentrer pour composer ?



Vu d’ici, tous ces reportages sur les chaines télévisées françaises prêtent à sourire!



Nos responsables locaux, en particulier des collectivités et de l’Etat devraient, à l’aune de ce qui est considéré en métropole comme nécessitant la mise en place d’ alertes « vigilance canicule », se poser les bonnes questions concernant les conditions de vie et de travail des élèves et personnels des établissement scolaires en particulier, ici à la Réunion.



Mais, me dira-t-on, en métropole, les locaux, s’ils sont adaptés aux conditions climatiques hivernales, ne sont pas adaptés à cette canicule soudaine, alors qu’à la Réunion….



Et bien, NON, RIEN: pas de clim dans nos écoles, seulement dans les bureaux du rectorat et dans ceux des collectivités locales (ceux qui décident du calendrier scolaire). Et pourtant, notre canicule à nous, elle dure entre 4 et 5 mois….



Le Sgen-CFDT



