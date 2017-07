Certaines lignes kar’ouest impactées par le 48e Tour Auto ce dimanche 30 juillet

Les épreuves spéciales du vendredi 28 juillet se dérouleront en nocturne après 20h dans les secteurs de Bellemène et de Vue Belle à Saint-Paul et n’impacteront pas le réseau kar’ouest.Toutefois, le réseau kar’ouest sera concerné par des épreuves spéciales qui se dérouleront ce dimanche 30 juillet entre 9h et 15h dans certains secteurs.