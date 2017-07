Cérémonie républicaine du 14 juillet

La tradition républicaine a été respectée à Saint-Paul. Accompagnée de Gilles Traimond, sous-préfet chargé de la cohésion sociale et à la jeunesse, de Jude Baret, président de la section saint-pauloise de l’association des anciens combattants et victimes de guerre et de nombreuses personnalités civiles et militaires, le maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé a procédé ce 14 juillet à un dépôt de gerbes au pied du monument aux morts.



L’instant, suivi également par de nombreux invités, s’est poursuivi avec un moment de d’échange et de partage à l’occasion du déjeuner offert par la ville en l’honneur des anciens combattants accompagnés de leurs proches.