Ce samedi 2 septembre à partir de 8h30, le chemin Citerne Barel au Bernica sera inauguré en présence du Maire, M. Joseph Sinimalé. Sur place, des ateliers gratuits et des animations musicales : balades à cheval et charrette bœuf, ateliers créatifs pour les enfants ou encore exposition d’engins agricoles.



On vous attend nombreux!