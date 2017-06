Cérémonie d'entrée dans la nationalité française pour 60 ressortissants étrangers

C’est un jour à marquer d’une pierre blanche pour ces ressortissants étrangers. 60 d’entre eux, de 16 nationalités différentes, ont en effet obtenu ce vendredi 23 juin 2017 la nationalité française.



Leur décret de naturalisation, symbole de leur entrée dans la communauté nationale, leur a été remis dans les salons de la préfecture.



Ces nouveaux citoyens de la République française viennent de différents pays à travers le monde : Algérie, Bénin, Cambodge, Cameroun, Canada, Chine, Comores, Inde, Iran, Côte d’Ivoire, Liban, Madagascar, Maroc, Maurice, Niger et Turquie.



Maurice Barate, secrétaire général de la préfecture, a salué le choix de ces ressortissants étrangers de devenir français, ainsi que leur volonté d'adhérer aux valeurs et aux principes qui forment le socle de notre République à travers sa devise Liberté, Égalité, Fraternité.



Pour Yogeeta, originaire de l'île Maurice, devenir Française est avant tout une "fierté". "Ici nous avons la liberté, l'égalité et la fraternité", déclare-t-elle. "Je trouve la valeur de l'humanité ainsi que celle de la liberté ici à La Réunion", indique pour sa part Nasha, architecte et originaire d'Iran, installée depuis 4 ans à La Réunion avec son mari.