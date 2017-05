Centre indoor de Prima: L'autorité de l'environnement rend un avis favorable

Imaginé par la mairie de Saint-Denis pour remplacer l’ancien projet de Zénith sous la mandature Victoria, le projet du vaste complexe indoor dans le quartier de Prima a reçu un avis positif de la part de l’autorité de l’environnement. Cette dernière, dans un avis rendu le 25 avril 2017, a en effet estimé que la plupart des impacts et mesures prises "sont correctement appréhendés et proportionnés aux enjeux".D’un coût global compris entre 30 et 35 millions d'euros, ce projet, qui s’étend sur une surface de 15 500 m², est un ensemble mixte composé d’activités ludiques, de sports et de détente.Il comprend une grande surface spécialisée d’équipements de sports et loisirs de 5 000 m² de surface de vente et 3 900 m² de locaux techniques, un restaurant et une cafétéria, une zone de sports et loisirs pour la pratique du sport indoor, un boulodrome de 1 000 m², une zone de fitness ou encore une zone technologique pour la pratique de jeux vidéos ou de modélisme.L'arrêté rendu par l'Autorité de l'environnement devrait permettre le début des travaux, prévus initialement de mars 2017 à mars 2019. La Sodiac attend maintenant l'arrêté du permis de construire délivré par la mairie de Saint-Denis dans le courant du second semestre 2017.