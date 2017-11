Blog de Pierrot Ce qui me choque dans les réactions contre l'esclavage en Libye

Personne ne peut rester indifférent au fait que des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants soient vendus sur des "marchés aux esclaves" en Libye avant d’être soumis au travail forcé ou à l’exploitation sexuelle (viol, prostitution forcée). Au fait que ces personnes soient vendues entre 200 et 500 dollars comme de la marchandise.



Normal dans ces conditions que naisse un immense élan de solidarité partout dans le monde, élan repris et démultiplié par les réseaux sociaux dont Facebook.



Ce qui me gêne, c'est qu'à l'origine de ce mouvement de protestation, on trouve souvent des associations censées lutter contre le racisme et qui sont parfois encore plus racistes que les racistes.



Pourquoi insister aussi lourdement sur le fait que ce sont "des frères noirs" qui sont réduits en esclavage et qu'il faut défendre?



Qu'est ce que le fait qu'ils soient noirs a à voir là-dedans?



Moi ce qui me révolte, c'est que les victimes sont des être humains. Point.



Peu m'importe qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes. Qu'ils soient catholiques, musulmans ou athées. Ce sont des hommes, des femmes et des enfants. Et c'est tout.



Tout comme m'importe peu la couleur de la peau ou la religion de ceux qui les réduisent à l'esclavage. J'imagine que les associations à l'origine de ce mouvement auraient préféré qu'il s'agisse de blancs. Ça leur aurait apporté des arguments supplémentaires dans leur combat. Pas de chance, il s'agit ici d'hommes de la même couleur qu'eux.



La preuve que la méchanceté et la connerie n'ont ni couleur, ni religion.



Pierrot Dupuy





