A la Une . Ce conducteur prend un abonnement au tribunal de Saint-Pierre Deux procès attendent cet automobiliste au cours du mois de décembre. A chaque fois pour les mêmes faits...

Ce Tamponnais a été interpellé dimanche à Saint-Pierre avec 0,4 mg d'alcool par litre d’air expiré alors qu’il doit être jugé le 7 décembre prochain pour le même type de faits et pour avoir refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie.



L’homme de 35 ans a déjà 5 condamnations à son casier dont 3 pour "conduite sous emprise d’un état alcoolique". Travaux d’intérêt général, sursis, prison ferme…le père de famille, sans emploi, s’est de nouveau retrouvé devant la justice ce mardi dans le cadre d’une comparution immédiate pour avoir pris le volant ivre.



Souhaitant préparer sa défense avec son avocat, le prévenu a demandé un renvoi. Les juges ont répondu favorablement à sa demande pour le 12 décembre prochain mais ont également délivré un mandat de dépôt à son encontre. En attendant ses procès, il devra donc dormir en prison au vu de son parcours judiciaire et afin d’éviter le risque de réitération. PB Lu 2189 fois





