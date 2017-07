Cauet débarqué de son émission : les internautes sont furieux

Il y a quelques semaines, Sébastien Cauet était dans notre île avec sa joyeuse équipe afin d'enregistrer des émissions spéciales Réunion de "C'Cauet". C'est une véritable douche froide que le turbulent animateur a reçu hier en apprenant que son contrat avec NRJ allait, après 7 ans de bons et loyaux services, prendre fin.Que s'est-il passé ? Cauet s'est confié au Parisien avouant sa surprise face à cette annonce, lui même ayant été informé quelques minutes avant que ne tombe le fameux, très bref, communiqué d'NRJ :" On avait débuté tardivement, en juin pour être précis, les négociations avec la station pour l’année prochaine. On discutait. Il y a eu deux grosses réunions sur la rentrée. Il n’y avait pas de tensions particulières sur les grandes lignes du contrat : les horaires de l’émission, son contenu, le salaire, etc... En revanche, NRJ souhaitait que je m’engage sur deux saisons supplémentaires. Je leur ai proposé de s’engager pour une saison, renouvelable éventuellement pour une année supplémentaire. Ca me semblait être un détail. Mais visiblement je ne continue pas ".Faut -il chercher dans le succès de Cauet la cause de cet arrêt brusque de son émission? NRJ est-elle dépassée par la popularité sur les réseaux sociaux de son animateur vedette. Car Cauet possède un trésor de guerre, sa propre chaîne YouTube qui compte pas moins de 2,9 millions d’abonnés et 1,3 milliard de vidéos vues. Sa popularité chez les jeunes est énorme. Un véritable électron libre, une puissance digitale colossale sur les réseaux sociaux qui échappait à la radio, sans compter ses 2,6 millions d'abonnés sur Twitter? La Réunionnaise Angélique Payet, secrétaire général de la société de l'animateur a tenu à réagir à cette annonce : " Sébastien a tout mon soutien et je resterai à ses cotés tant qu’il a besoin de moi, et même si nous traversons des tempêtes. Nous sommes une véritable équipe". Les internautes auditeurs quant à eux viennent de mettre en ligne une pétition afin d'empêcher le départ de leur animateur préféré.