Mail La grande Une Cases inondées à St-Louis: Le mariage ne tombe pas à l'eau





La dernière fois qu'une vague était arrivée à hauteur des habitations remonte à l'année 2006. Ce matin, une seule et unique vague était plus forte que les autres. Une deuxième a suivi, sans atteindre les cases.



Dans l'une d'elles, chez la famille Dennemont, on s'affairait à préparer le mariage de Mélinda et Fabien. Après un bon nettoyage et le coup de main de tous, la préparation du grand jour s'est poursuivie malgré tout. Dans le secteur, la mairie a fait disposer des barrières pour empêcher la circulation sur le littoral. Seuls les mariés ont eu l'autorisation de prendre la route, direction la mairie de Saint-Leu.





La mairie a prévenu les habitants du quartier qu'un La bonne humeur ambiante ne masque pas l'inquiétude des habitants de l'Etang. Météo France annonce un nouveau train de houle plus important et plus puissant au cours de la matinée de samedi. Le pic de ce train de houle aura lieu en fin de nuit de samedi à dimanche avec un maximum de 4 m à 4.5 m en hauteur moyenne, soit 8 m à 9 m en hauteur maximum.La mairie a prévenu les habitants du quartier qu'un hébergement d'urgence était à leur disposition s'ils en ressentaient le besoin. Deux habitations du quartier de l'Etang Saint-Louis ont subi ce vendredi matin des inondations. La faute à un train de houle particulièrement puissant qui a surpris, malgré la proximité des maisons de la mer. Voilà 11 ans qu'une telle inondation n'avait pas eu lieu si l'on en croit les habitants du coin.La dernière fois qu'une vague était arrivée à hauteur des habitations remonte à l'année 2006. Ce matin, une seule et unique vague était plus forte que les autres. Une deuxième a suivi, sans atteindre les cases.Dans l'une d'elles, chez la famille Dennemont, on s'affairait à préparer le mariage de Mélinda et Fabien. Après un bon nettoyage et le coup de main de tous, la préparation du grand jour s'est poursuivie malgré tout. Dans le secteur, la mairie a fait disposer des barrières pour empêcher la circulation sur le littoral. Seuls les mariés ont eu l'autorisation de prendre la route, direction la mairie de Saint-Leu.



Zinfos974 Lu 2416 fois



Mail