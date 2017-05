Carton plein pour les marmailles de 1000 Sourires à Paris

Une première semaine incroyable vient de s’achever à Paris pour l’association 1000 Sourires présidée par Ibrahim Ingar. L’opération "S’envoler vers le Rêve …" préparée de longue date se déroule comme un rêve pour les neuf petits Saint-paulois parrainés par l'association... Des terrains de football mythiques au Parc des Princes aux studios de télévision à Canal +, voici un aperçu de ce séjour fabuleux:



Mardi 16 mai : départ de la Réunion à bord du vol Air Austral

Mercredi 17 mai : arrivée à Paris, installation à l’hôtel puis découverte du patinage à la patinoire de Cergy. Frissons, rire et chute au programme !

Jeudi 18 mai : quart de finale du championnat du monde au Palais Omnisport de Paris Bercy

Vendredi 19 mai : entrainement du PSG au Centre Ooredoo et visite du Parc des Princes.

Samedi 20 mai : match 1000 Sourires/PSG U10 et 38ème journée du championnat de Ligue 1 opposant le PSG à Caen

Dimanche 21 mai : journée à la découverte des coulisses de la télévision à Canal +. Les marmailles assistent à l’émission "Canal Football Club" où Fabrice Abriel, parrain de 1000 Sourires est consultant.



Une semaine écoulée et un programme réussi à tout point de vue, qui laisse présager encore de magnifiques moments dans les jours à venir pour les marmailles de 1000 Sourires dans le cadre de cette 200ème opération de l’association de l’association.



Diaporama photos de cette première semaine de rêve: