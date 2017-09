Mail Communiqué Cartes d’identité, permis et certificat d’immatriculation : vos démarches à portée de clic Demander une carte d'identité, un passeport ou un certificat d'immatriculation peut désormais se faire depuis son canapé. Voici le communiqué de la préfecture à propos de la réforme "plan des préfectures nouvelle génération" :





Carte nationale d’identité (CNI) – Passeports :

Pré-demande en ligne : simple et efficace, cette démarche offre un gain de temps et de sécurité lorsque l’usager se présente ensuite en mairie pour finaliser sa demande.



Permis de conduire :

- demande d’inscription au permis ;

- demande de titre (primatas et extensions) ;

- demande de titres en cas de perte, de vol et de détérioration ;

- demande suite à invalidation, annulation ou suspension du permis ;

- demande avec attestation de formation ;

- demande de groupes légers avec contrôle médical ;

- changement d’état-civil ;

- validation du diplôme professionnel ;

- conversion du brevet militaire ;

- consultation de ses points et suivi du dossier ;

- suivi du titre.



Toutes les pièces justificatives doivent être préalablement numérisées. La taxe régionale doit être réglée à la préfecture ou en sous-préfecture. Les photos et la signature peuvent être numérisées par un photographe habilité ou dans une cabine agrée à ce service (liste consultable sur le site http://ants.gouv.fr).



Attention : depuis le 11 septembre 2017, les demandes de permis de conduire international doivent être adressées par courrier uniquement à : CERT PCI, 6 quai Ceineray, BP 33515, 44035 Nantes cedex 1 ; toutes les demandes d'échange de permis étrangers doivent être déposées à la sous-préfecture de Saint-Pierre.



