Mail Courrier des lecteurs [Cars Jaunes] Le comble de l'inconscience meurtrière : Le chauffeur téléphone à sa copine... assise à 2 mètres !





Nous sommes nombreux à nous être demandés si nous allions y arriver. Car le chauffeur, un jeune dans les 30 balais, est un fou-furieux, un dangereux inconscient qui se fout de la vie de ceux qu'il trimballe.



Suréalisme digne de Ionesco



A 2 mètres à peine de lui, sur la 1è banquette, il y avait une jeune femme, environ le même âge. A un certain moment, je crus être le jouet d'une illusion acoustique, une manière d'acouphène maudit sorti des niches de Belzébuth pour venir titiller des oreilles qui ne lui avaient rien demandé.



Autrement dit, j'entends une question semblant venir de devant moi, sur la gauche. Une question claire, précise. Et la réponse dans la seconde qui suit, venant de ma droite, un peu en avant. J'étais situé derrière le chauffeur, donc impossible de me gourer : le chauffeur causait au téléphone avec une jeune femme située à moins de 2 mètres de lui ! Très exactement sur la banquette à droite toute, de la 1ère rangée.



Un rire style Oumpapah le Peau-Rouge



Il faut dire qu'ils avaient des choses existentielles, ultra-importantes, à se communiquer. Autant dire un dialogue psycho-mystique entre Kant et Kierkegaard.



"Lui : Allo ! Où lé là ?"

Ben oui crétin, un miro la verrait !

"Elle : Ben, moin lé là ! (ah bon ?)

Lui : Où sa out' chéri i lé ?

Elle : Mon chéri i conduit le car !"



Et la belle d'assaisonner sa profondeur éducative par une série de rires surhertziens du style : "Hi !hi !hi ! Ouah ! ouah ! hé !hé ! hé !" Quoiqu'un rire aussi stupide serait plutôt dans la gamme "Gnec ! gnec ! gnec ! yak ! yak ! yak ! yakou ! wé !" Bon, je continue...



La fiancée du pirate



A un certain moment, ne saisissant sans doute pas bien la profondeur skakespearienne des crétineries de sa chérie, il s'est carrément tourné vers elle, conduisant d'une main et ne regardant plus la route. Il a failli encalbarder une 205 devant son bus, et a freiné de justesse, contraignant ses passagers, verts de trouille, à jouer les ludions-magots.



Je suppose que " la fiancée du pirate " (de la route, inside joke !) ne sait pas lire. Devant ses yeux, des pancartes précisant qu'il est recommandé de ne pas parler au chauffeur par mesure de précaution. Elle s'en tape... du moment qu'il se la tape le soir pour la remercier de sa connerie... insondable comme diraient les Mariannes (ouaf ! ouaf !)



De Saint-Denis à Saint-Pierre, leur manège de clowns maléfiques s'est répété une dizaine de fois. Mais il a été gentil, le chauffeur. Pour nous consoler de subir sa dangerosité et la crétinerie ricaneuse d'en face, et de serrer les fesses jusqu'à en choper des hémorroïdes, il nous a passé de la bonne musique à tue-tête : ségas mauriciens (modernes), zouk love réunionnais (encore plus idiot que l'antillais du même tonneau... le zouk love, je veux dire), avec quelques coups de rap créole (la monstruosité à échelle cosmique), plus Willy, Ramanisum... bref, les Beethoven de la musique tropicale.



Avis aux responsables des Cars Jaunes !



Je m'en suis ouvert à une personne du guichet saint-pierrois à l'arrivée, une arrivée se faisant de plus en plus improbable au fur et à mesure que défilaient des kilomètres ressemblant de plus en plus à des Golgotha créolisés ! Cette aimable personne en fut outrée, précisant qu'il avait été bien recommandé aux chauffeurs de ne pas faire ch... les passagers avec leur musique improbable. Quant au reste, l'employé en est resté sans voix.



Ce que faisant, doutant que ce soit rapporté en haut-lieu, je balance à la grouille. On verra bien. Je précise que mon numéro c'est sur aucune liste, ni rouge, ni verte, ni vomi-genre-vins-Nicolas.



Je suggère :



-Qu'on le pende par les pouces.

-Qu'il soit condamné à lire toutes les œuvres de BHL.

-Que sa donzelle avale du gaz hélium : ça sera encore plus marrant.

