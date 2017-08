Carrière de Bois Blanc : La FNTR félicite le préfet

Monsieur le Préfet,



C’est avec plaisir et un sentiment de satisfaction que je tiens, tout particulièrement, au nom de notre organisation, à la fois vous remercier et vous féliciter relativement à votre prise de décision salutaire par l’avis favorable du projet d’exploitation de la carrière de Bois Blanc que vous avez fort justement qualifié de « programme d’intérêt général. »



Je garde en mémoire notre rencontre particulière du jeudi 27 juillet 2017 ; Rencontre au cours de laquelle j’ai pu, de par la qualité de notre échange ressentir toute l’attention ainsi que l’écoute que vous avez porté à notre inquiétude sur les enjeux économiques cruciaux de l’ensemble des secteurs d’activités, d’emplois…



Vous avez su et voulu plus particulièrement prendre en compte les réalités objectives ainsi que les possibles conséquences négatives induites qui auraient pu en découler, « plombant » ainsi littéralement l’essor de la filière transport au travers d’un arrêt brutal de chantier pour cause d’insuffisance de carrières d’extraction et conséquemment de matériaux.



Nous réitérons donc, en qualité de professionnels reconnus du transport nos remerciements et notre gratitude pour cette décision éminemment porteuse de sens pour notre société réunionnaise déjà en mal de travail, qui connaît malheureusement un taux de chômage record parmi les départements français.



L’heure n’est plus de donner et d’énumérer le négatif qu’on sait déjà, mais d’annoncer des perspectives positives et des répercussions bénéfiques de votre prise de décision qui permettra de lever tout le flou, les doutes et les craintes des industriels et professionnels de la finance, permettant ainsi de réinstaurer la confiance des investisseurs et entreprises dans une nouvelle dynamique économique pour notre département qui en a bien besoin.



Je vous prie Monsieur le Préfet, de croire en notre profonde gratitude et haute considération.



Le Président de la FNTR

Jean-Bernard CAROUPAYE