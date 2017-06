Carine Garcia et Anaïs Patel seront probablement obligées de porter plainte contre les électeurs Réunionnais au tribunal de commerce si elles ne sont pas élues !

En effet tout électeur ayant plus ou moins de sympathie pour Emmanuel Macron se voit dans l’obligation d’après ces deux candidates de voter pour elles.



Les autres candidats aux législatives qui soutiennent d’abord les intérêts des Réunionnais avant les intérêts d’Emmanuel Macron sont selon elles des contrefaçons.



Carine Garcia et Anaïs Patel refusent toute concurrence sur le produit Macron dont elles détiennent la franchise ! Avec Carine Garcia et Anaïs Patel, la pensée unique fait son grand retour.



Si le peuple Réunionnais ne vote pas pour elles, il faut changer de peuple.



Elles porteront plainte contre les électeurs pour complicité de contrefaçon et concurrence déloyale !



De toute façon dimanche elles perdront leur licence d’exploitation du mouvement Macron.



Pour ces deux novices, la démocratie a ses limites !!!!