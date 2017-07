Carburants: La CCIRPP en passe de briser le monopole de la SRPP

Pour rappel, fin septembre 2016, CCIRPP signait un accord avec la société Litasco SA , filiale du géant pétrolier Lukoil PJSC, ce qui permettait à la coopérative d’obtenir le statut d’entrepositaire agréé, et de devenir deuxième importateur d’hydrocarbures et de produits annexes à la Réunion, avec une capacité d’approvisionnement sans limite et sans intermédiaire.