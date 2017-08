Mail Société Caravane de Timoun : Plus de 1 330 personnes initiées aux gestes de premiers secours



Accompagnés de Timoun, la tortue emblématique du projet Paré pas Paré, les animateurs bénévoles de la Croix-Rouge française ont eu l’occasion de sensibiliser la population et les vacanciers à travers plusieurs ateliers : initiation à la réduction des risques pour que chacun puisse prendre conscience de sa vulnérabilité face à une catastrophe et mieux se préparer à agir; initiation aux gestes de premiers secours, permettant à chacun de sauver la vie d’un proche en attendant l’arrivée des secours.



Le stand d’animation du projet Paré pas Paré proposait une série d’activités ludo-pédagogiques (Jeu Risk PéÏ, jeu 7 familles, Conte L’île aux mille dangers...) permettant d’acquérir des connaissances sur les sept catastrophes naturelles auxquelles notre île est exposée.



Plusieurs partenaires ont répondu présents pour cette troisième édition. "A la Plaine des Cafres, la Cité du Volcan a reçu la 5ème étape de la Caravane. Dans l’Ouest, l’ONF et le SDIS 974 ont sensibilisé les Réunionnais au risque de feu de forêt, avec des expositions sur les consignes de précaution contre les incendies à La Réunion et sur les véhicules d’intervention des pompiers. Le grand public a également été sensibilisé aux effets prévisibles du changement climatique par le biais d’une exposition proposée par l’équipe de Météo France".



Forte de son succès, la Caravane a fait des petits. Le concept s'exporte à Maurice et est en cours de préparation aux Seychelles. "Les cousins de Timoun, Dood le dodo mauricien et Chiko le perroquet seychellois, sillonnent également les routes de leur pays afin de sensibiliser le plus grand nombre. Afin de renforcer la résilience des populations la zone sud-ouest de l’océan Indien face aux risques de catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique la PIROI mène en effet depuis 2007 un programme régional de réduction des risques de catastrophes". Samedi 5 août lors du marché nocturne de Saint-Denis, la Caravane de Timoun 2017 a terminé son périple d'un mois les routes de La Réunion. Initiée dans le cadre du projet Paré pas Paré, la Caravane n'avait qu'un un seul but : "apprendre à toutes les générations à se préparer aux catastrophes et à sauver des vies". Objectif atteint cette année encore puisque plus de 1 330 personnes ont été initiées aux gestes qui sauvent et à la réduction des risques de catastrophes au cours des sept étapes de cette troisième édition.



Zinfos974 Lu 355 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Volcan : Un niveau d'intensité constant mais bas Une habitante de Saint-Gilles-les-Hauts souffle ses 100 bougies