Carambolage sur la route des Tamarins: Sous l'emprise de l'alcool et du zamal, le policier en garde à vue

Les résultats des analyses ont été révélés. Le policier impliqué dans un carambolage sur la route des Tamarins dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier conduisait sous l’emprise de l’alcool et du zamal.Cette nuit-là, 6 véhicules ont été accidentés et deux blessés à déplorer. Selon les informations du Journal de l'île, le policier du Port a perdu le contrôle de sa BMW alors qu’il revenait d’une soirée entre collègues.Ses tests révèlent qu’il avait plus de 2 g d’alcool par litre de sang mais aussi qu'il avait consommé du zamal.Hier, il a été placé en garde à vue pour " blessures involontaires aggravées". Ce vendredi, son placement sous contrôle judiciaire devrait lui être signifié. Le fonctionnaire de police risque également une mise à pied, indique le journal.