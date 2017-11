Carambolage mortel à St-Paul: Un hommage rendu à Amandine, 20 ans

Un hommage a été organisé ce week-end par l'association de protection des furets à La Reunion en l'honneur d'Amandine, décédée dans le carambolage survenu sur le viaduc de Saint-Paul il y a deux semaines. La jeune femme, qui faisait partie de cette association, était âgée de 20 ans.Le rassemblement s'est tenu sur la première plage de l'île qu'elle a connue, dans l'ouest, avec quelques membres de l'association mais aussi des amis, ainsi que sa famille d’accueil. Un discours a été prononcé en son hommage par la présidente et représentante locale de l'association CFAF, Marion Couturier."Amandine était une super adoptante de notre association. On tenait à lui rendre hommage car c’était quelqu'un de bien, pleine de vie d’énergie. Elle a adopté à l'association plutôt qu'entretenir le commerce d'animaux en animalerie et donc l’élevage intensif notamment en Hollande mais aussi les éleveurs de l’île qui ne font qu'entretenir les abandons", indique l'association."On pense fort à elle, on prend soin du petit Milo qui est revenu a l'association après son décès et qu'elle ne s’inquiète pas on en prend soin comme avant qu'elle l'adopte".Pour rappel, la voiture dans laquelle se trouvait la jeune femme le 6 novembre dernier avait été prise en étau par deux poids-lourds et une fourgonnette. Le chauffeur a l'origine de l'accident a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire.