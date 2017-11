Carambolage mortel: Des prises de mesures effectuées sur le viaduc

Entre 12h et 14H ce mardi, afin d'éviter les heures de pointe et gêner le moins possible la circulation, une prise de mesures a été effectuée sur le viaduc de Saint-Paul.Il s'agissait pour les gendarmes en charge de l'enquête de pratiquer des relevés de cotes sur le lieu de l'accident. Cette expertise technique très précise devrait aider à établir les causes du carambolage ayant entraîné le décès d' Amandine, une étudiante de 20 ans Nous savons de source officielle que les expertises des chronotachygraphes n'ont pas relevé d'excès de vitesse des poids lourds impliqués dans ce terrible accident, ce qui n'exclut pas en revanche une vitesse excessive au vu des relevés pris ce mardi.