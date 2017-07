Captage de la source Edgar Avril: "La cascade Grand Bassin ne sera pas asséchée"

C’est par hélicoptère qu’officiels et journalistes se sont rendus ce mercredi matin sur le chantier du captage de la source Edgar Avril à Grand Bassin. Un projet pour sécuriser l’alimentation en eau de la population du Tampon "pour les 25 années à venir", initié par la CASUD et mené par la SAFEGE. Une source déjà exploitée jusqu’en 1970 puis abandonnée mais qui continuait à alimenter le village de Grand Bassin.



Sur les 200l/s de débit constant d'eau qui s’écoulent de la source Edgar Avril, 170 l/s seront captés. L’eau courra dans des canalisations jusqu’à la nouvelle station de pompage Edgar Avril puis vers la station du Pont du Diable. L'eau transitera ensuite vers la canalisation de refoulement existante, direction la Plaine des Cafres. Ces travaux d’un montant de près de 8 millions d’euros "permettront de fournir une eau pure de grande qualité", se félicite le président de la CASUD, André Thien Ah Koon.



"Pas d'inquiétude pour la cascade"



"Tout a été pensé", ajoute Rito Morel, conseiller communautaire qui souhaite ainsi s’adresser aux détracteurs du projet qui craignent la disparition de la cascade notamment en période de sécheresse. "On laisse un débit prioritaire à la rivière. Si demain on n'a pas assez d’eau pour avoir les 170 l/s, dans tous les cas les 20 l/s retourneront à la rivière", rassure Maella Drean, ingénieur hydraulique.



Régulation des vols des hélicoptères pour tenter de protéger les pétrels noirs de Bourbon qui nichent sur le site, plantation d’espèces endémiques, le chantier se veut "respectueux de l’environnement", assure la CASUD.



Un "projet de gestion globale de l’eau" salué par la présidente du Conseil départemental. Nassimah Dindar, interpellée par André Thien Ah Koon, a également annoncé le projet de refoulement d’eau d’irrigation destinée aux agriculteurs de Piton Hyacinthe notamment.



La livraison du captage de la source Edgar Avril est prévue pour septembre 2018.