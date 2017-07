Cap vers le coworking à la CPME Réunion

À compter du 1er juillet, la CPME Réunion (depuis le 1er janvier 2017 la CGPME est devenue la CPME) scelle un partenariat avec les espaces de coworking Le CARé Saint-Leu et l'Usine by CBo Territoria. Ce partenariat s'inscrit dans une volonté plus large : développer le territoire, aider les entreprises réunionnaises à émerger et apporter le dynamisme des start-up aux TPE/PME.



Le partenariat prévoit l'organisation alternée entre le Nord et l'Ouest d'ateliers de formation et la mise en place de permanences d'experts. Destinés à aider les entrepreneurs dans les domaines des ressources humaines, de la comptabilité, de la fiscalité, du numérique et de l'innovation, ces événements seront aussi l'occasion pour les dirigeants de se trouver moins isolés face à leurs problématiques quotidiennes.



Les coworkers pourront aussi bénéficier du réseau de la CPME Réunion. La prochaine commission économie numérique et innovation de la CPME Réunion se tiendra au CARé le 5 septembre de 11h à 14h ; la suivante aura lieu à l'Usine au mois de décembre. Dès le mois de septembre, des ateliers bimensuels de démonstration d'outils numériques et de communication digitale seront animés par le syndicat patronal dans les espaces de coworking.



La CPME Réunion et ses nouveaux partenaires partagent une philosophie commune pour le développement du territoire : soutenir les entreprises locales, mettre l'humain au cœur des activités économiques et favoriser l'entraide entre les chefs d'entreprises.